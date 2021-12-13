Законопроект о QR-кодах на транспорте снимут с рассмотрения Госдумы

08:13, 13 декабря 2021, ПАИ

Законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения Госдумы. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин в конце прошлой недели говорил о недопустимости опрометчивых решений и необходимости изучить «самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей». По словам президента, нужно «действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем» для граждан.

«Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной Думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан. Благодаря обратной связи замечания были услышаны», - пояснил Вячеслав Володин.

Он добавил, что 13 декабря на совете Государственной Думы будет обсуждаться вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта.