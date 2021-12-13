Главные события предстоящей недели назвали в программе «Псковский телеграм Online»

09:15, 13 декабря 2021, ПАИ

В очередном эфире программы «Псковский телеграм Online» ведущий эфира Александр Машкарин назвал главные события предстоящей недели.

Как отметил ведущий, главным событием прошедших выходных стало появление в Пскове на Октябрьской площади главной ёлки.

«Так что в Пскове начинается новогоднее настроение», - констатировал Александр Машкарин.

Из предстоящих событий на этой неделе можно выделить совещание губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с главами районами - ПАИ будет транслировать это мероприятие. Также заседание и псковского ибиркома, где будут выбирать нового председателя. Две недели наши коллеги из ГТРК «Псков» собирали вопросы от жителей Псковской области, и 16 декабря, в четверг, состоится прямая линия с губернатором.

«И поэтому внимательно следим за прямым эфиром ГТРК с прямой линии», - отметил ведущий.