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Культура

РАМТ откроет Пушкинский театральный фестиваль в Пскове спектаклем «Барышня-крестьянка (вариации)»

14 декабря на малой сцене Пушкинского театра выступит Российский академический молодежный театр (Москва), один из главных театров России. Спектаклем Кирилла Вытоптова «Барышня-крестьянка (вариации)» откроется декабрьская программа XXVIII Пушкинского театрального фестиваля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

Веселый и лиричный спектакль поставлен по повести Пушкина. Юная помещичья дочь Лиза Муромская мечтает поближе познакомиться с сыном барина-соседа Алексеем Берестовым. Она облачается в простое платье и выдает себя за крепостную селянку по имени Акулина. «В основе пушкинской повести лежит анекдот с переодеванием барышни в крестьянку. В нашем спектакле местом действия становится женская пошивочная мастерская, своеобразная «девичья», где постоянно менять облик, как говорится, сам бог велел. Стихия игры захватывает молодых людей, томящихся от скуки и замкнутости, становится местом счастливых встреч и ловушкой одновременно, помогает понять что-то про любовь и себя настоящих», – говорит режиссер спектакля Кирилл Вытоптов.

Кирилл Вытоптов – яркий представитель молодого режиссерского поколения российской столицы, ученик маститого Олега Кудряшова. На прошлом Пушкинском фестивале с большим успехом был показан его спектакль «Слово о полку Игореве», созданный в московском Театре на Бронной.

Художник по свету Нарек Туманян также хорошо знаком псковскому зрителю: он оформил спектакль Псковского театра драмы «Очень громкая премьера».

«Барышня-крестьянка (вариации)» откроет Пушкинский театральный фестиваль, который с 14 по 19 декабря объединит на псковской сцене избранные спектакли театров из Москвы, Петербурга, Севастополя, Сибири и Пскова. Спектакль будет представлен дважды: в 18:00 и 20:30.

Организаторы XXVIII Пушкинского театрального фестиваля: Российский фонд культуры, администрация Псковской области, комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция, Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина.

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