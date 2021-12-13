Троицкий мост в Пскове закроют на 6-7 месяцев

09:32, 13 декабря 2021, ПАИ

На 6-7 месяцев закроют Троицкий мост в Пскове. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в эфире видеопроекта «Псковский телеграм Online».

Борис Елкин отметил, что в 2022 году планируется частично открыть движение по Троицкому мосту.

«Сегодня подписан госконтракт, будем встречаться с подрядчиком и решать вопрос, - рассказал Елкин. – Мы понимаем, что мост придётся закрыть 6-7 месяцев мост придётся закрывать».

Также глава администрации города рассказал, что в планах закончить строительство школ на Юбилейной и рядом со стадионом «Электрон», а также отремонтировать технический лицей в Пскове.