Псковский врач рассказала об опасности последствий коронавируса для детей

10:25, 13 декабря 2021, ПАИ

Врач-педиатр Псковской областной инфекционной больницы Алина Корф рассказала, как перенесенный коронавирус может сказаться на дальнейшем развитии ребёнка, пишет «Псковская правда».

Коронавирус у детей чаще всего протекает как ОРВИ: насморк, кашель, температура. Также нередко встречается диарея и рвота. Бывают тяжёлое и осложнённое течение болезни.

Например, при формировании вирусной пневмонии с развитием и прогрессированием дыхательной недостаточности, клеткам организма будет не хватать кислорода для поддержания нормальной работы, и различные органы и системы могут пострадать. В группу риска также входят дети с хроническими заболеваниями.

«Кроме того, редко, но после перенесённой инфекции, как правило через несколько недель, может развиться грозное и жизнеугрожающее состояние - педиатрический мультисистемный синдром, или Кавасаки-подобный синдром», - добавила Алина Корф.

При этом врач заметила, что тяжёлое течение болезни может спровоцировать позднее обращение к врачу.

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