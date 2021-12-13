211 бригад «Россети Северо-Запад» ликвидируют последствия ночного ледяного дождя в Псковской и Новгородской областях

10:33, 13 декабря 2021, ПАИ

211 бригад «Россети Северо-Запад» ликвидируют последствия ночного ледяного дождя в Новгородской и Псковской областях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала «Россети Северо-Запад».

Осадки сопровождаются потеплением. Такие условия идеальны для образования льда на проводах.

Отмечается, что сетевая компания не допустила масштабных отключений, многих потребителей включают в первые часы после технологических нарушений.

Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме.

В Новгородском и Псковском филиалах «Россети Северо-Запад» действует особый режим работы.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону «Россети» 8-800-220-0-220.