В Пскове заключили контракт на реконструкцию Троицкого моста

10:39, 13 декабря 2021, ПАИ

Заключен контракт на реконструкцию Советского (Троицкого) моста в Пскове. Работы будут проведены в рамках туристско-рекреационного кластера «Псковский», сообщили в пресс-службе администрации города.

В рамках реконструкции восстановят транспортно-эксплуатационное состояния моста и приведут его в нормативное состояние. В ходе работ будут устранены дефекты и восстановлены элементы сооружения.

Подрядная организация полностью демонтирует существующий мост. Затем будут сооружены четыре железобетонные опоры (две береговые и две промежуточные), пролетное строение, мостовое полотно. На проезжей части уложат новое дорожное покрытие.

Длина искусственного сооружения составит 64 метра, проезжая часть будет иметь четыре полосы движения и ограждена железобетонным парапетом. Для пешеходов будут сделаны тротуары с каждой стороны моста шириной по два метра. Перильное ограждение будет выполнено из чугунных решеток.

Кроме того, будут сделаны лестницы, лифт для маломобильных граждан, подсветка сооружения и другие виды работ. В завершение нанесут разметку термопластиком, установят дорожные знаки.

Срок окончания работ – 31 июля 2023 года. Основные работы планируется произвести в 2022 году.

Заказчиком работ является Управление городского хозяйства, подрядной организацией – ООО «Строительная компания «Балтийский берег».

Реконструкция моста стала возможна благодаря выделению дополнительных средств из резервного фонда правительства РФ в 2021 году.

Ранее глава администрации Пскова Борис Елкин сообщил, что Троицкий мост закроют на 6-7 месяцев.