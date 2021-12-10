Большие и маленькие задачи по округу № 4 – интервью с заместителем главы Пскова Сергеем Гавриловым

12:34, 13 декабря 2021, ПАИ

Пришла зима, а вместе с ней и очередной цикл задач в ЖКХ: в первую очередь это уборка и вывоз снега, отопление и т. д. На актуальные вопросы в эфире ПАИ-live отвечал заместитель главы Пскова, депутат по округу № 4 Сергей Гаврилов.

Пришел, увидел и решил

– Сергей Вячеславович, вы заместитель главы города, курирующий вопросы сферы ЖКХ, и возглавляете комитет по ЖКХ и благоустройству в Псковской городской Думе. Эта сфера всегда была самой проблемной, и, наверно, только в последние годы ее вытеснила на второй план пандемия. Сегодня большинство вопросов от избирателей все равно поступает по этой теме? И как вы оцениваете сферу ЖКХ Пскова на сегодняшний день?

– Сфера ЖКХ нашего города самая обширная. Очень много подрядчиков работает по конкурсу в этой сфере, большое количество людей – более тысячи – обеспечивают наше комфортное проживание. Да, не все просто в этой сфере, но тем не менее и администрация, и Псковская городская Дума, и наш комитет ЖКХ решают эти вопросы.

– Что входит в задачи комитета? Как вы работаете с управляющими компаниями, с администрацией города, с управлением городского хозяйства?

– Наш комитет жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, который состоит из восьми депутатов, заседает несколько раз в неделю, перед сессией мы обсуждаем насущные вопросы (эти вопросы подает администрация), проходит их правовая оценка, приглашаются и управление городского хозяйства, и жители, проблемы широко освещаются и решаются в комитете. Перед заседанием комитета надо запросить очень много документов, также должна быть оценка прокуратуры. Перед сессией в городской Думе проходит большая работа с документами.

– Но у депутатов это и работа с каждым избирателем, да?

– Да, и с каждым избирателем. Мы же выносим на заседание комитета не только правовые вопросы, но и вопросы насущные, жилищные.

– Которые лично вам поступают?

– Такие вопросы мы, как депутаты, решаем сами: делаем запросы, отвечаем жителям, встречаемся, при необходимости выезжаем на место – это чаще бывает, потому что сидя в кабинете не сможешь определить проблему. Выезжая по заявлению граждан, смотришь на месте, в каком состоянии двор, где течет крыша, где нужно поставить контейнерную площадку.

– Как часто приходится выезжать?

– В последнее время мы выезжаем чуть ли не каждый день. Очень много просьб, звонков и письменных сообщений – сейчас в соцсетях – и в Facebook, и в Instagram – люди пишут, и мы реагируем на каждое заявление граждан.

– Вот вы сказали «соцсети». Это же связано с пандемией: был период, когда невозможно было проводить личные встречи, и тогда избиратели пошли в интернет и стали напрямую с вами общаться, да?

– Да.

– Как пандемия повлияла на вашу работу и деятельность комитета?

– Про пандемию хочу сказать, что появились не только выезды в округ.

– Вам лично удобен формат общения в соцсетях?

– Привыкаем, лишь бы было удобно жителям и лишь бы это приносило результат.

– С одной стороны, это очень сокращает время.

– Но живое общение и личные встречи не заменит. Пока не выйдешь, не посмотришь эту канаву или разбитый асфальт, не можешь себе представить, что там. А тогда уже легче и решать вопросы, и планировать бюджет.

К каждому подъезду дворника не приставишь

– Давайте поговорим о проблемах ЖКХ: все-таки тема сейчас актуальная. Из-за обильных снегопадов пришлось выводить на дороги дополнительную спецтехнику. На ваш взгляд, администрация города готова к зимней уборке в этом году?

– Администрация города разыграла контракты. 26 ноября была сессия гордумы, до сессии было заседание комитета ЖКХ, где одним из вопросов была подготовка к зимней уборке города. Администрация проинформировала, какие подрядчики выиграли, сколько у них техники, есть ли песко-соляная смесь, грейдеры, то есть все эти вопросы администрация уже проконтролировала и заверила, что вопросов с подрядчиками нет. И мы видим, что техника выезжает, работает. Понятно, что снегопад идет и снег будет и завтра, и послезавтра.

– Зима впереди.

– Да, зима впереди, но я считаю, что Псков готов. Как жители считают? Снег пошел – они хотят, чтоб сразу было убрано. Но так не бывает. Сначала убираются центральные улицы, где есть автобусное сообщение, потом второстепенные. У подрядчиков есть техническое задание, есть маршруты.

– То же самое с пешеходными зонами: сначала это более востребованные маршруты, потом небольшие улочки.

– Да. В комитете ЖКХ я уточнил, чтобы не забывали пешеходные дорожки, остановки должны чиститься.

– Бывает, не перескочить через сугробы.

– Проезжая по городу, смотришь, что машины ставят вдоль дороги, проезжая часть сужается, скорость движения автомобилей уменьшается – все это создает трудности при движении в городе.

– Вы сказали, что некоторые жители хотят, чтобы им сразу все убрали. Но это, конечно, невозможно, особенно когда такая непогода. К каждому подъезду дворника не приставишь.

– Конечно. Но у нас каждый четверг проходит совещание с управляющими компаниями. Все представители управляющих компаний, теплосетей, водоканала, ресурсоснабжающих предприятий есть на этом совещании, идет контроль готовности. У управляющих компания есть и техника, и инвентарь, и песок, то есть управляющие компании тоже информируют о своей готовности к уборке.

– Есть мнение, что с управляющими компаниями сложно выстраивать диалог. Как администрация города, городская Дума пытаются выстроить взаимодействие? Может быть, есть способы заставить управляющие компании работать?

– Ну как мы можем заставить управляющую компанию? Это организация, которая зарабатывает деньги. Это все равно что наладить отношения с «Магнитом», «Пятерочкой».

– Сложно?

– Сложно, да. Но у нас авторитет все равно есть. У жителей есть мнение, что управляющие компании подчиняются администрации, а администрация влияет на них. Но для этого и происходят совещания, взаимодействие. Часто управляющие компании идут навстречу и в части уборки. Впереди новогодние праздники, и они будут наряжать свои дворы, выставлять и украшать елки.

– Но вам как депутату и замглавы города поступают, наверно, жалобы на управляющие компании.

– Безусловно. Есть жалобы маленькие, мелкие, есть из-за нехватки денег. Иногда люди говорят: «Там вода течет, тепла нет, крыша текла», – но это уже мы направляем в Фонд капитального ремонта. Здесь с каждым вопросом мы разбираемся отдельно.

Круговорот работ

– Как вы справляетесь с таким объемом работы?

– Дело в том, что я уже замглавы шесть лет. Мне было в первые дни очень трудно – сейчас, в принципе, привык. Есть же ритм работ, да? Летом надо траву косить, когда дождь идет и лужи стоят – ливневки чистить. Траву косим, потом листья убираем, снег убираем, елки наряжаем, флаги вывешиваем, то есть это постоянная работа. Потом сезон отопительный, а потом – послеотопительный, то есть все это постоянный процесс работы всех структур и служб.

– С годами вы уже выстроили механизм работы? Знаете по какому вопросу кому звонить.

– Да, мы знаем: есть телефон, записная книжка, ты знаешь, куда отправить запрос, как его написать, кому позвонить. Есть вопросы, которые решаются мгновенно, хотя, на первый взгляд, они серьезные.

– У вас есть помощники?

– Да. У каждого депутата есть свои помощники. Есть человек: два на платной основе, а остальные – общественники. Я сейчас буду говорить про четвертый округ, в который входят и Белый Мох, и Лепеши, и Псковкирпич, и Промежицы – там обширный, большой округ, окраина. У меня в каждом таком микрорайоне есть помощники, два-три человека – это активные жители: они меня информируют очень быстро, они же и помощники.

– И помогают решать проблемы?

– Когда не могу сразу выехать – я звоню помощнику: «Пожалуйста, вывеси объявление, собери людей». Я приезжаю – помощники уже озвучивают проблему и помогают мне наладить связь с жителями. Хотя за 14 лет я уже, наверно, всех знаю.

– Как так случилось, что вам достался этот округ?

– Я заканчивал Луганское высшее военное авиационное училище штурманов и уже знал, что попаду в Псков. Я из Санкт-Петербурга, там родился. После распределения обычно как все хотят? Кто-то в Германию, кто-то на Дальний Восток, кто-то на Украину, ну а я уже сразу знал, что поеду в Псков. У меня родители из Питера, а предки из Гдова. Мне это было ближе.

По распределению оказался в этом городе. Летал на самолетах, много летал, облетел весь Советский Союз: и Прибалтику, и Украину, и Дальний Восток, и Закавказье. Участвовал и в первой, и во второй чеченской кампаниях, в грузино-абхазских событиях, то есть пришлось полетать и повидать. Так получилось, что в 2001 году было сокращение. Надо было что-то делать. Я подумал, что надо идти дальше учиться. Пошел учиться в псковский политех. Окончил его, там познакомился с новыми людьми, и меня заинтересовала общественная деятельность, депутатство.

– Не захотели отдыхать, быть дачником?

– Да. Окончил политех в 2007 году. И в 2007 году так получилось, что выдвигался в округе, где Кресты, Лепеши.

– А сами жили в том округе?

– В Крестах. Было 11 претендентов. В принципе, в последнее время во время выборов четыре-пять человек на округ, а тогда у меня было 11 соперников. Но получилось, что выбрали. Получается, раз избиратели оказали мне доверие, надо идти дальше. И тогда я понял, окончив высшее военное училище и Псковский политехнический институт: мне не хватает знаний. Ну и пошел учиться в Академию госслужбы при президенте в Москве, то есть это уже третье высшее образование.

Три с половиной года на сессии ездил, жили в общежитии, там очень было интересно, потому что были со всех городов и заммэра, и мэры, и мы все общались, и можно было получать знания на занятиях, но еще самое большое знание – при общении с людьми.

Центр и окраины

– Какие на сегодняшний день самые злободневные проблемы в вашем округе? Для меня окраина города – это всегда: не очень хорошее автобусное сообщение, проблемы с освещением. А вы, как человек, знающий ситуацию изнутри, что скажете?

– Мы же живем в городе Пскове, да? И в принципе, люди и в центре города, и на окраинах должны жить одинаково. Но получается, что где чистится снег в первую очередь? В центре. Где убирается? В центре. Где площадки, где парки, скверы? А люди в округе на окраинах хотят жить так же.

Там проблемы какие? Проблема автобусного сообщения, не везде есть асфальт – грунтовые дороги, проблема частного сектора. Проблема даже в том, что негде поставить мусорный контейнер. Проблемы уборки, большая проблема освещения. Этим летом, как и каждый год, везли мусор в леса, а это стихийные свалки, которые приходится убирать. Это борщевик, который приходится косить: он подходит к самым домам. То есть проблем на окраинах очень много. Хотелось бы создания программ, потому что программа, может быть, улучшит жизнь людей на окраине. Есть пункты программы, есть пути ее реализации, то есть программа нужна, я уже не раз говорил.

– Должен быть комплексный подход?

– Комплексный подход с выделением федеральных, областных денег, субсидий. Но в этом году было потрачено очень много денег на дороги, на проезды – я опять же говорю про свой округ. Сделано Крестовское шоссе, у 13-й школы – пешеходная дорожка, которую уже давно просили люди, потому что дети из военного городка идут в школу вдоль дороги, дорожки не было. Это дорога на Черняховского, дорога на Боровую (Псковкирпич). Но появляется другая проблема: сделали асфальт – начали носиться машины. Надо делать лежачие полицейские.

Это и территории, на которых надо устанавливать детские площадки. Мы в том и в этом году снесли много аварийных площадок, которые не соответствуют требованиям, но на их месте должны появляться новые. В моем округе как минимум надо где-то 15-17 детских площадок. Это опять проблема: они на муниципальной земле, на частной территории? Это все вопросы. И жители сами решают (мы опять возвращаемся к программе «Городская среда»), какой двор, какая площадка, какой спортивный комплекс нужен. Жители вовлекаются в участие в программе и работают над этим. В том году отремонтирован 107-й дом в Военном городке: там и клумбы, и дорожки – красивый городок.

– Положительные изменения в вашем округе есть и их замечают избиратели?

– Да. Сейчас больше денег выделяется на это, раньше – меньше. Мы идем по программе «Городская среда».

– Есть благодарность от ваших избирателей?

– В этом году сказали спасибо за освещение на улице Куприна. Эта улица не освещалась, сколько я помню, практически ни разу. Подрядчик, который выиграл, там поставил столбы, повесил фонари. Дорога освещается, а потом еще проходит грейдер и ровняет ее, и люди говорят спасибо.

– Благодарность от избирателей – это очень хорошо.

– Да. На Псковкирпиче по программе «Городская среда» два года назад была сделана прогулочная дорожка на улице Карбышева от библиотеки. Это был очень большой труд, чтобы убрать там кусты, лес, грязь и сделать асфальтированную дорожку, по которой и люди гуляют, и дети ходят в 16-ю школу и говорят спасибо. Но за ней все равно надо ухаживать, убирать ее, и в этом году я ездил смотрел, в каком она состоянии.

Люди, которые живут на окраине, намного активнее, душевнее, несмотря на то что они, я не побоюсь этого сказать, многого лишены: и доступности, и комфорта, им нужно время, чтоб съездить в бассейн, в театр и даже в элементарную аптеку. Сейчас на Псковкирпиче проблема с аптекой: она закрывается, потому что им невыгодно там работать, и людям придется ехать за лекарством в город. Но люди там все равно душевные. Мы в библиотеках собираемся, встречаемся, они там проводят конкурсы, дети приходят, выступают, то есть в округе действуют центры досуга.

– Какие еще есть специфические проблемы в вашем округе с учетом того, что там частный сектор?

– Это места установки мусорных контейнерных площадок. Никто не хочет мусорную площадку ставить возле своего дома, а все территории размежеваны. И мы подыскиваем, где поставить мусорную площадку, чтобы подъезжала техника, чтобы площадка обслуживалась.

Потом, второстепенная уборка: сначала убирается центр города, а потом уже окраины. В этом году состоялось много встреч, и многие задают вопрос: «У нас же все, в принципе, с газификацией решено, все подключены?» Нет, на окраине города, в Псковкирпиче, Белом Мхе, Учхозе, Лесхозе, проблема остается. Программа газификации больше подходит для частных дворов. Мы на Луговой собирались (очень много жителей пришло), писали заявления в облгаз на Рижском: каждый человек должен сам или через МФЦ, или через «Псковрегионгаз» подать заявление для участия в программе газификации. И получается, что двухподъездный, трехподъездный двухэтажный дом уже для этой программы не подходит, хотя люди сидят без газа. Когда-то давно, лет 15-20 назад, у их домов зарыли объемные цистерны, в которые закачивался газ и им оттуда подавался. Сейчас газ туда не закачивается, и люди просто сидят без газа, и это проблема.

– Есть какие-то шансы, что проблема будет решена?

– Мы сейчас с людьми и коллективные заявки написали, и каждый лично написал, и, в принципе, я, как замглавы города, тоже написал в облгаз. Решаем. Это как раз долгоиграющая проблема, небыстро решается.

– Какие главные задачи вы видите в вашем округе?

– Большой вопрос был поднят жителями в доме № 120 в военном городке «Кресты». Там КНС уже практически вышла из строя: она 1983 года, а 120-й дом построен примерно в 2005-м. КНС было уже больше 20 лет на момент постройки. И после того как этот дом был построен, еще прошло 25 лет. Для канализационной насосной станции очень много времени: там ее не то что капиталить надо, а просто заново делать. Тем более строили военные, воткнули дом туда, куда воткнули. А сейчас жителям доставляет огромные неудобства, что рядом с домом КНС, которая не функционирует. И вот на заседании комитета ЖКХ этот вопрос выносился, мы планируем на решение проблемы 14 миллионов в бюджете. Был разговор с Константином Васильевичем, директором водоканала, – он тоже поможет, говорит, что даже часть денег может выделить.

– Это очень затратный вопрос.

– Очень затратный: 14 миллионов.

– А Министерство обороны какую-то помощь оказывает?

– С ним очень сложно. Они уже открестились от земель военведа. У нас проблема в городе и на Юбилейной: если земли принадлежат военным, то подрядчик или управляющая компания по минимуму за минимальные деньги выполняет объем работы, так им еще и приходится убирать земли, которые не принадлежат не им, а военведу. А житель же не разбирается, чья это земля – муниципальная, частная или военведа. Если мусор, помойка или нескошенная трава, житель говорит: а куда власть-то смотрит? Поэтому эти вопросы тоже приходится решать.

– Если говорить в целом о Пскове, скажите, какие положительные изменения вы заметили в развитии города за этот год?

– Мы же все живем в этом городе, мы видим, как улучшаются наши пространства, как меняются дороги, как асфальтируется внутридворовое пространство. Видим, что все красиво.

Скоро наступит Новый год. Я хотел бы всех жителей поздравить с Новым годом, пожелать им здоровья, успехов, бодрости духа, побольше позитива и понимания, что все страхи – в голове. Мы должны все эти страхи убирать и жить, наслаждаться, получать удовольствие даже от того, что наряжена елка, выпал снег. Я сейчас готов говорить и про велодорожки, и про парки, и про территории, которые жители сами у себя делают, и про места досуга.

– Вы сказали, что хотите решать задачи, которые поставили сами перед собой и которые поставили перед вами избиратели. Могу ли я сделать вывод, что вы пойдете в следующий созыв гордумы?

– На выборы я пойду, буду избираться и буду защищать интересы своих жителей.