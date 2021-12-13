Что делать, если врач не берёт ПЦР-тест на коронавирус
Куда обращаться псковичам, если врач не берёт ПЦР-тест на коронавирус, Псковскому агентству информации рассказала консультант отдела организации лечебно-профилактической помощи населению комитета по здравоохранению Псковской области Мария Лукшайтис.
«Если есть показания и человек болеет, а мазок не берут, то можно жаловаться главному врачу», - отметила Мария Лукшайтис.
Ранее председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко призвала псковичей вовремя обращаться к врачу и добавила, что в настоящее время ПЦР-тест делают всем пациентам с вирусными заболеваниями.
Телефон приёмной главного врача ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» 53-49-42.
Напомним, с момента забора материала для ПЦР-теста и до получения результата должно пройти не более двух дней.