Что делать, если врач не берёт ПЦР-тест на коронавирус

11:11, 13 декабря 2021, ПАИ

Куда обращаться псковичам, если врач не берёт ПЦР-тест на коронавирус, Псковскому агентству информации рассказала консультант отдела организации лечебно-профилактической помощи населению комитета по здравоохранению Псковской области Мария Лукшайтис.

«Если есть показания и человек болеет, а мазок не берут, то можно жаловаться главному врачу», - отметила Мария Лукшайтис.

Ранее председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко призвала псковичей вовремя обращаться к врачу и добавила, что в настоящее время ПЦР-тест делают всем пациентам с вирусными заболеваниями.

Телефон приёмной главного врача ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» 53-49-42.

Напомним, с момента забора материала для ПЦР-теста и до получения результата должно пройти не более двух дней.