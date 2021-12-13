Псковичам рассказали об опасности самолечения и позднего обращения к врачу

10:14, 13 декабря 2021, ПАИ

Об опасности самолечения и позднего обращения к врачу в эфире видеопроекта «Псковский телеграм Online» рассказала председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

«Нам важна диагностика, чтобы понять, это коронавирус или грипп. Самое главное, что лечение коронавируса и гриппа разное, и если перепутать эти два заболевания и не обратиться вовремя к врачу, то можно самолечением нанести большой вред», - отметила Гаращенко.

Также спикер призвала псковичей вовремя обращаться к врачу и добавила, что в настоящее время ПЦР-тест делают всем пациентам с вирусными заболеваниями.