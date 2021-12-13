Псковичам рассказали об опасности самолечения и позднего обращения к врачу
Об опасности самолечения и позднего обращения к врачу в эфире видеопроекта «Псковский телеграм Online» рассказала председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.
«Нам важна диагностика, чтобы понять, это коронавирус или грипп. Самое главное, что лечение коронавируса и гриппа разное, и если перепутать эти два заболевания и не обратиться вовремя к врачу, то можно самолечением нанести большой вред», - отметила Гаращенко.
Также спикер призвала псковичей вовремя обращаться к врачу и добавила, что в настоящее время ПЦР-тест делают всем пациентам с вирусными заболеваниями.
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