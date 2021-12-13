8 тысяч жителей Псковской области остались без электричества из-за непогоды

11:07, 13 декабря 2021, ПАИ

По состоянию на 9:00 13 декабря без электроснабжения остаются 811 населенных пунктов и порядка 8 тысяч жителей Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона. Перебои с электроснабжением наблюдаются из-за ледяных дождей и налипания снега на провода.

На местах оперативно работают 87 бригад, 380 человек и 85 единиц техники. Также в регионе работают 16 бригад из Московского региона, 5 из Республики Коми и 5 из Карелии.

Энергетики переключают потребителей на резервные линии, важные социальные объекты также переводятся на резервные источники питания.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному телефону Россетей 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.