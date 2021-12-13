Фотофакт: Сосульки сбивают с крыш домов в Пскове

11:23, 13 декабря 2021, ПАИ

В Пскове управляющие компании сбивают сосульки с крыш домов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Отметим, ранее в прямом эфире программы «Псковский телеграм Online» глава администрации Пскова Борис Елкин отметил, что в настоящий момент управляющие компании по всему городу ограждают здания для последующей борьбы с сосульками и снегом на крышах. При этом он добавил, что у управляющих компаний наблюдается нехватка вышек для сбивания сосулек.

Добавим, что псковичи могут присылать жалобы на неубранные сосульки. Сообщения можно направлять по электронной почте: kontrolpskov@pskovadmin.ru с фотографией и привязкой к адресу, дате и времени.