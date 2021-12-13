У управляющих компаний в Пскове недостаточно вышек для борьбы с сосульками

10:05, 13 декабря 2021, ПАИ

В Пскове у управляющих компаний наблюдается нехватка вышек для сбивания сосулек. Об этом заявил глава администрации Пскова Борис Елкин в прямом эфире программы «Псковский телеграм Online» 13 ноября.

«Управляющие компании заказывают вышки, но почему так все не быстро? На самом деле вышек на город недостаточно. Мы еще параллельно делаем украшения с помощью вышек, поэтому их сейчас не хватает», - сказал Елкин, добавив, что частично вышки везут из Санкт-Петербурга.

По словам Елкина, сейчас управляющие компании ограждают здания для последующей борьбы с сосульками и снегом на крышах.