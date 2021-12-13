Привитые иностранными вакцинами россияне смогут получить ковид-сертификат

11:43, 13 декабря 2021, ПАИ

Привитые иностранными вакцинами от COVID-19 россияне смогут сдать тест на антитела и получить сертификат на полгода, пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

«Наши граждане, привитые иностранными вакцинами, могут сдать тест на антитела и также получить сертификат сроком действия полгода», – сказала она.

По её словам, получить сертификат, сдав анализ на антитела, смогут и россияне, которые привились вакциной «Спутник V» за рубежом.