172 человека заразились коронавирусом за сутки в Псковской области

11:54, 13 декабря 2021, ПАИ

За сутки в Псковской области коронавирусом заразились 172 человека, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии инфекцией заразились 68 539 человек. Выздоровело от COVID-19 за это время 59 795 человек, из них 151 - за минувшие 24 часа. Болезнь унесла жизни 1 161 пациента псковских медучреждений, в том числе восемь — за прошедшие сутки.

В России коронавирусом за время пандемии заболело 10 016 896 человек, 8 741 355 пациентов выздоровело. Умерло от инфекции 289 483 человека.