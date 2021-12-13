Более 29 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

12:12, 13 декабря 2021, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 29 558 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

12 декабря в стране зафиксирован 1 121 летальный исход от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровел от коронавируса 28 561 человек.

Всего по состоянию на 13 декабря в России выявлены 10 046 454 случая заболевания коронавирусом, 8 769 916 человек выздоровело, 290 604 – умерло.