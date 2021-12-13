Более 21 тонн белорусских яблок запретили ввозить в Псковскую область

12:22, 13 декабря 2021, ПАИ

На российско-белорусском участке в пункте «Долосцы-1» при осуществлении контроля запретили ввоз 21,3 тонны яблок, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Фрукты следовали в Брянскую область. На часть перемещаемого товара отсутствовал фитосанитарный сертификат.

Россельхознадзор выдал предписание о возврате груза обратно в Белоруссию. По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.