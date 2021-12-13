Более 21 тонн белорусских яблок запретили ввозить в Псковскую область
На российско-белорусском участке в пункте «Долосцы-1» при осуществлении контроля запретили ввоз 21,3 тонны яблок, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Фрукты следовали в Брянскую область. На часть перемещаемого товара отсутствовал фитосанитарный сертификат.
Россельхознадзор выдал предписание о возврате груза обратно в Белоруссию. По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.
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