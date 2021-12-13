Мать двоих малолетних детей в Псковском районе оштрафовали за кражу парфюма

12:26, 13 декабря 2021, ПАИ

В Псковском районе мать двоих малолетних детей оштрафовали за кражу парфюма. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

11 сентября днем 27-летняя девушка украла из магазина «Магнит Семейный» в ТРЦ Fjord Plaza четыре упаковки туалетной воды. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих наказание обстоятельств (признание вины, возмещение ущерба, наличие на иждивении двоих малолетних детей) и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств назначил виновной наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей.