Сопровождение инвестиционных проектов

12:40, 13 декабря 2021, ПАИ

Инвестиционная деятельность – это трудоемкий процесс независимо от того, в какой стране она проводится. Эта деятельность включает не только покупку и продажу долгосрочных активов, но и другие инвестиции в бизнес. Если вы планируете запустить инвестиционный проект, то первым делом следует заручиться поддержкой профессионалов и запросить юридическое сопровождение инвестиционного проекта.

Что входит в понятие «сопровождение инвестиционных проектов»?

Правовое сопровождение инвестиционных проектов включает:

Анализ законодательства выбранной для запуска проекта юрисдикции.

Подготовку проектов инвестиционных договоров.

Решение корпоративных вопросов (регистрация юридического лица, подготовка корпоративных документов и др.).

Участие в предпроектной подготовке документации.

Юридическая экспертиза правового статуса приобретенных активов с целью выявления рисков, связанных с их приобретением.

Представительство интересов клиента в ходе переговоров и при согласовании с представителями местных регулирующих ведомств.

Экологическое сопровождение крупных инвестиционных проектов.

Постинвестиционную юридическую поддержку бизнеса.

Цель юридического сопровождения инвестпроектов – обеспечить правовую основу при запуске нового бизнеса и соответствие деятельности компании нормам и требованиям местного законодательства. Обладая экспертными знаниями, лицензированные юристы оказывают грамотное юридическое сопровождение инвестиционных проектов, от планирования проекта до разработки стратегий выхода. Профильные специалисты работают не только над обеспечением правового соответствия проекта, но и учитывают актуальные аспекты, которые могут возникнуть в процессе переговоров с национальными регулирующими органами.

Правовое сопровождение инвестпроектов в Европе, Азии, Африке, США также включает юридический аудит бизнеса с целью минимизации юридических рисков. Legal due diligence позволит не только проанализировать проект для выявления текущих и потенциальных рисков, но и определить наиболее безопасные способы привлечения финансирования в проект.

Юрист предоставляет свои услуги при разработке корпоративной документации, такой как, например, соглашения участников и акционеров, партнерские соглашения. При планировании проекта юристы индивидуально работают с каждым клиентом, проводят анализ делового климата конкретной страны, выбранной для реализации инвестиционного проекта, прорабатывают с клиентом возможные модели финансирования. Также в компетенцию экспертов по сопровождению инвестпроектов входит правовая экспертиза прав участников проекта на активы.

Юридическое сопровождение инвестиционных проектов в существующие объекты

Также к лицензированным юристам обращаются клиенты, которые хотят войти в уже существующий проект. Эксперты проработают с клиентом юр. формальности приобретения долей в инвестпроекте, проводят юридический аудит бизнеса, представляют интересы клиента при согласовании с другими участниками проекта, в который клиент планирует войти.

Также сопровождение инвестиционных проектов включает анализ правового статуса активов компании и возможности для изменения этого статуса в процессе дальнейшей реализации инвестиционной стратегии инвестора. В перечень услуг нашей компании входит консалтинг по моделям договорных взаимоотношений с контрагентами, согласования с представителями государственной власти о возможности получения гарантий того, что договоренности не будут нарушены.

Сопровождение инвестиционных проектов в Европе

Планируя запустить инвестиционный проект в Европе, важно учитывать, что в каждой европейской стране разработаны собственные правила регулирования инвестиционной деятельности. Более того, каждая страна соблюдает и строго выполняет требования европейских директив. Юридические формальности запуска инвестпроекта в Европе знают лицензированные юристы.

Наша команда специалистов оказывает сопровождение инвестиционных проектов в странах Европы, среди прочего наиболее популярными направлениями являются:

Великобритания;

Швейцария;

Лихтенштейн;

Кипр;

Ирландия;

Мальта;

Португалия;

Грузия;

Эстония.

Сопровождения инвестиционных проектов в Азии

Запуск инвестиционного проекта в Азии привлекает иностранных инвесторов строго регулируемой средой для инвестиционного бизнеса, привлекательной налоговой средой, стремительных внедрением инноваций и развитием новых технологий, что напрямую отражается на инвестиционных проектах. В соответствии с отчетом Всемирного банка многие азиатские страны занимают лидирующие позиции по простоте ведения бизнеса.

Специалисты нашей компании предлагают услуги по сопровождению инвестпроектов в Азии в таких странах, как:

Сопровождение инвестиционных проектов в США

Штаты имеют политику, открытую для иностранных инвестиций. Стоит сказать, что США представляют собой один из крупнейших инвестиционных рынков в глобальном масштабе. С каждым годом юрисдикция привлекает все больше инвесторов со всего мира, желающих запустить инвестиционный проект в США. Выбрав Штаты для своей инвестиционной деятельности, обязательно рекомендуется связаться с профильными специалистами по сопровождению бизнеса, поскольку деятельность вашей компании должна соответствовать не только требованиям и нормам, установленным федеральным правительством, но и законодательству, установленному на уровне штатов и муниципалитетов. Именно поэтому важно заказать юридическое сопровождение инвестиционного проекта в США на ранних этапах запуска вашего стартапа.

Среди наиболее востребованных решений по реализации инвестиционных проектов в США можно рассмотреть такие штаты:

Делавэр;

Вайоминг;

Невада;

Орегон;

Флорида;

Калифорния;

Техас;

Аляска.

Сопровождение инвестиционных проектов в Африке

Африка – это один из развивающихся континентов. Если вы хотите запустить инвестиционный проект в Африке, обратите внимание, что только понимания юридических формальностей реализации инвестдеятельности недостаточно для построения выигрышной стратегии. Важно также учитывать особенности африканского менталитета. На африканском континенте расположено 55 государств, и в каждом из них существуют свои особенности ведения переговоров и получения согласований. Чтобы проект был успешным в любой из африканских стране, важно обратиться за юридической поддержкой бизнеса, то есть заказать правовое сопровождения инвестиционного проекта на африканском континенте.

Среди наиболее развитых стран на континенте для инвестдеятельности одними из перспективных считаются:

ЮАР;

Кения;

Тунис;

Маврикий;

Джибути;

Руанду;

Кот-д’Ивуар;

Гана.

Важно. Мы специализируемся на предоставлении услуг как в развитых регионах, так и на менее популярных территориях.

Вывод

Четко проработанная инвестиционная стратегия играет ключевую роль в обеспечении будущего роста бизнеса. Важным аспектом является юридическое сопровождение инвестиционных проектов. Специалисты нашей компании готовы сопровождать ваш проект начиная с ранних стадий его жизненного цикла. Мы проведем due diligence проекта, будет принимать участие в переговорах и согласованиях, в получении соответствующих лицензий и разрешений.

Обращаем внимание клиентов на то, что мы оказываем сопровождение иностранных инвестиционных проектов как в развитых, так и в экзотических странах, которые только начинают развиваться. Больше информации по теме статьи и услугам нашей компании вы найдете на сайте.