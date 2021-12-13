Более 1,6 млн человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

12:52, 13 декабря 2021, ПАИ

1 635 442 человека в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 232,1 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 455 тысяч исследований.

По последним данным, в России зафиксированы 10 046 454 случая заболевания коронавирусом, 8 769 916 человек выздоровело, 290 604 – умерло.