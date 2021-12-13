В России выделят ещё почти 22 млрд рублей на помощь детям с тяжёлыми болезнями

12:58, 13 декабря 2021, ПАИ

Правительство России дополнительно выделит почти 22 млрд рублей на оказание помощи детям с тяжёлыми заболеваниями. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями 13 декабря, сообщает ТАСС.

«Правительство принимает меры, чтобы дети получали необходимую помощь», – сказал глава правительства.

По его словам, за счёт таких средств образованный по инициативе президента РФ Владимира Путина фонд «Круг добра» обеспечивает тяжелобольных детей лекарствами, средствами реабилитации и медицинскими изделиями.