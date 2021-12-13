Игорь Иванов рассказал, как профсоюзы помогают псковичам

13:17, 13 декабря 2021, ПАИ

Председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 13 декабря рассказал, как профсоюзы помогают псковичам.

Игорь Иванов отметил, что профсоюзы решают споры, связанные с начислением зарплаты, режимом отдыха и труда, отстранением от рабочего процесса из-за ковид-ограничений.

«Большой пласт работы касается пенсий. Эти споры сохраняются в основном в бюджетном секторе, например получение досрочной льготной пенсии. Эти споры по пенсиям профсоюзы успешно разрешают, и в 90% случаев суд на нашей стороне», - рассказал спикер.

Основным процессом профсоюзов являются переговоры. «Благодаря тем посылам, которые пошли после трёхсторонней комиссии, к нам на встречу идут главы районов», - подчеркнул Иванов.