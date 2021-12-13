Мокрый снег и до +2 градусов ожидается в Псковской области 14 декабря

13:25, 13 декабря 2021, ПАИ

14 декабря в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ночью температура воздуха составит -6…-1 градус, днём -3…+2 градуса.

Ночью без существенных осадков, днём местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица.

Ветер южных направлений 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.