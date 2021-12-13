Почти 22 млрд рублей направит правительство на оказание помощи детям с тяжёлыми заболеваниями

13:35, 13 декабря 2021, ПАИ

Более 21,8 млрд рублей будет выделено на лечение детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями, которым помогает фонд «Круг добра», созданный по инициативе президента РФ Владимира Путина. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«Когда ребёнку ставят серьёзный диагноз – это настоящее испытание для семьи, в том числе и финансовое, ведь такие болезни требуют особенного лечения. И правительство принимает меры, чтобы дети получали необходимую помощь», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 13 декабря.

В частности, 104 млн рублей пойдёт на приобретение зарегистрированных в России препаратов. Их закупкой займётся Федеральный центр лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву.

Остальная часть средств – более 21,7 млрд рублей – будет направлена фонду «Круг добра». Эти деньги выделены для оказания дорогостоящей медицинской помощи, включая закупку лекарств, которые не зарегистрированы в России, медицинских изделий и технических средств реабилитации.

Это уже четвёртый транш, который направляет правительство в 2021 году на оказание помощи и закупку препаратов для детей с тяжёлой патологией. Потребность в таких лекарствах определяет экспертный совет фонда «Круг добра» на основе заявок от регионов. При участии фонда дорогостоящее лечение уже получили более тысячи детей.

Всего в бюджете 2021 года на помощь детям, которым требуется особое лечение, предусмотрено 60 млрд рублей, на 2022 год – 78,6 млрд рублей, на 2023 год – 84 млрд рублей. Эти деньги поступают в федеральный бюджет за счёт отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн рублей в год.