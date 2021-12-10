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Культура

Концерт «Джаз в Рождество» пройдёт в Пскове и Великих Луках

Концерт «Джаз в Рождество» известного джазового коллектива под управлением Аркадия Галковского, джазмена, саксофониста, преподавателя Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, состоится в Пскове и Великих Луках, сообщили в Театрально-концертной дирекции.

В программе концерта авторские аранжировки популярной джазовой классики Дюка Эллингтона, Антонио Карлоса Жобима, Диззи Гиллеспи, Джошуа Редмана и др., а также современные джазовые композиции.

Зрители смогут услышать необычное исполнение в фирменном стиле и авторскую программу. В составе ансамбля: Сергей Поторочин (бас), Аркадий Галковский (саксофон), Виталий Цемка (клавишные), Катерина Андреева (вокал), Григорий Галковский (ударные).

Концерты пройдут 23 декабря в 19:00 в ДК ЛК Великие Луки и 6 января в 18:00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. Билеты на сайте.

Напоминаем, зрителям старше 18 лет при себе необходимо иметь один из документов: заверенную справку о медицинском отводе от вакцинации и справку об отрицательном результате ПЦР-теста, документ/QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последний год.

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