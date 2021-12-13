Акция «Подари ребёнку праздник» стартовала в Пскове

14:42, 13 декабря 2021, ПАИ

Молодежный совет СОП Псковский облсовпроф запустил благотворительную акцию «Подари ребёнку праздник», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе организации.

Акция проводится второй год. Присоединиться к ней вместе с Псковским облсовпрофом и областными профсоюзными организациями может каждый неравнодушный житель города.

Члены профсоюза намерены помочь детям – воспитанникам детских домов и интернатных учреждений сохранить веру в новогоднее чудо. Как и в прошлом году, пожелания детей остаются прежними: подарки в виде сладостей, игрушек, настольных и развивающих игр, наборы для творчества, книги.

Сбор подарков проходит с 13 декабря по 14 января 2022 года по адресу: город Псков, улица Советская, дом 15.

Контактное лицо – председатель Молодёжного совета СОП Псковский облсовпроф Наталья Мандзибура, телефон: 72-82-18.