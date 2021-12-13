В Пскове выявили еще одну банкноту с признаками подделки

14:54, 13 декабря 2021, ПАИ

В Пскове выявлена тысячерублевая банкнота с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фальшивку обнаружили 10 декабря в одном из финансовых учреждений города. По имеющимся сведениям, банкнота поступила в выручке с АЗС в Печорском районе. Обстоятельства произошедшего выясняются.