В Псковской области уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 60,4%
В Псковской области уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции составляет 60,4 %, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
Согласно официальной информации, вакцинацию первым компонентом в Псковской области прошли 278 374 человека. Полностью вакцинировались против COVID-19 – 253 684 гражданина.
В целом по России коллективный иммунитет к COVID-19 достиг показателя в 55,8 %.
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