В Псковской области уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 60,4%

15:17, 13 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции составляет 60,4 %, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Согласно официальной информации, вакцинацию первым компонентом в Псковской области прошли 278 374 человека. Полностью вакцинировались против COVID-19 – 253 684 гражданина.

В целом по России коллективный иммунитет к COVID-19 достиг показателя в 55,8 %.