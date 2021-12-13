Студенты колледжа ПсковГУ заняли второе место в спортивном онлайн-челлендже «Зимний пульс России»

15:27, 13 декабря 2021, ПАИ

Студенты колледжа Псковского государственного университета в составе ССК «Оскал» заняли второе место во Всероссийском спортивном онлайн-челлендже «Зимний пульс России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Организатором выступила Ассоциация студенческих спортивных клубов России. Участникам предстояло ежедневно выполнять упражнения – бег, хайкинг, езда на велосипеде, коньках и лыжах – максимально длительное время: от 15 минут до нескольких часов в день. На старт вышли более 500 студентов из разных регионов России. В соревнованиях приняли участие и студенты колледжа, не вошедшие в состав команды «Оскал», им также удалось показать высокий результат – многие из них вошли в топ-25.

«Хожу пешком каждый день минимум по 15 километров, поэтому решил стать участником челленджа, - рассказывает Наум Руденко, вошедший в пятёрку лучших. - Я был мотивирован на победу. Пусть у меня не совсем всё получилось, но я не расстроился. Спасибо организаторам и капитанам команд за то, что стимулируют молодёжь к занятию спортом, а также ведению активного и здорового образа жизни».

«Принял участие в челлендже, потому что хотел укрепить здоровье, повысить уровень выносливости, отвлечься от повседневных забот, полюбоваться зимними пейзажами и достопримечательностями Пскова», - делится Михаил Езопов.

«Для меня это был довольно интересный вызов – попробовать себя в столь непростых условиях, - отмечает Тимофей Сморыго. – Несмотря на мороз и снег, сильные ветра и заносы, я доволен своим результатом. Такие состязания мотивируют заниматься спортом и переступать через лень».

«Всегда занимаюсь бегом, это способствует развитию всех систем организма, мотивирует к здоровому образу жизни, - говорит Михаил Столяров. – Узнав о челлендже, решил поддержать свой колледж и наш молодой спортивный клуб «Оскал». Результатом очень доволен, так как никогда не был профессионалом. Войти в топ-100 участников уже очень престижно, а я попал почти в топ-20».

В Псковском государственном университете на сегодняшний день организован спортивный клуб, в нем работают 14 спортивных секций, в которых занимаются более 700 студентов.