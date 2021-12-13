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Общество

ФОТОФАКТ: Время ожидания светофора у Троицкого моста изменилось

Время ожидания разрешающего сигнала для пешеходов у светофора около Троицкого моста в Пскове изменилось, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Изначально на информационной табличке было указано, что переключение светофора на разрешающий сигнал пешеходам необходимо ожидать 45 секунд. На данный момент время ожидания увеличено до 55 секунд.

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