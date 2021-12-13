Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снят с рассмотрения Госдумы

16:15, 13 декабря 2021, ПАИ

13 декабря на заседании совета Госдумы был снят с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте, сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

С предложением не рассматривать законопроект о внесении изменений в Воздушный кодекс и в Устав железнодорожного транспорта выступил комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Депутаты единогласно поддержали это предложение.

«Президент Владимир Путин подчеркивал, что опрометчивые решения, которые ограничивают права наших граждан и создают дополнительные проблемы для людей, недопустимы. Из этого исходили при обсуждении вопроса», - уточнил Вячеслав Володин.