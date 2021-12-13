Вакцинация студентов ПсковГУ продолжится в новогодние каникулы

16:24, 13 декабря 2021, ПАИ

Вакцинация студентов ПсковГУ продолжится в новогодние каникулы. Об этом заявил главный врач учреждения Геннадий Шершнев в прямом эфире в Telegram-канале вуза.

«Будем работать, мы не можем бросить ребят, которые сделали первую вакцину», - уточнил он.

Также специалист рассказал, через какое время после простуды можно делать вакцину. В соответствии с рекомендациями Минздрава и ВОЗ должно пройти 2-4 недели в зависимости от тяжести заболевания. Кроме того, в рекомендациях есть сноска о том, если ОРВИ протекали в лёгкой форме, вакцину можно делать через 1 день после нормализации температуры.