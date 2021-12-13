Сессия в ПсковГУ пройдёт в очном формате
Сессия в ПсковГУ пройдёт в очном формате, сообщила ректор Наталья Ильина в прямом эфире Telegram-канала вуза.
«Пока не хотим вводить на сессии дистанционный формат, поэтому она пройдёт в обычном режиме, - отметила Ильина. - А очное обучение может проводиться с элементами дистанта».
Ранее ректор заявила, что непривитые студенты с 10 января не смогут попасть в учебные корпуска вуза.
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