Сессия в ПсковГУ пройдёт в очном формате

16:27, 13 декабря 2021, ПАИ

Сессия в ПсковГУ пройдёт в очном формате, сообщила ректор Наталья Ильина в прямом эфире Telegram-канала вуза.

«Пока не хотим вводить на сессии дистанционный формат, поэтому она пройдёт в обычном режиме, - отметила Ильина. - А очное обучение может проводиться с элементами дистанта».

Ранее ректор заявила, что непривитые студенты с 10 января не смогут попасть в учебные корпуска вуза.