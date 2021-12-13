ПсковГУ планирует закупку экспресс-тестов на коронавирус для студентов с медотводами

16:27, 13 декабря 2021, ПАИ

Администация Псковского государственного университета рассматривает закупку экспресс-тестов для определения коронавируса. Об этом во время прямого эфира в официальном Telegram-канале вуза заявила ректор Наталья Ильина.

Она заявила, что с 10 января непривитые студенты ПсковГУ не смогут попасть в учебные корпуса вуза и отметила, что вопрос обучения студентов с медотводами прорабатывается. «Мы рассматриваем закупку экспресс-тестов для определения коронавируса. Есть рекомендации, которые должны позволить взять этот контингент студентов себе», – отметила она.

Главный врач медико-реабилитационного центра ПсковГУ Геннадий Шершнев отметил, что в медучреждении вуза также дают медотводы. «Самое главное – здоровье прививаемого. – объяснил он. – Проработаем вопрос, выберем производителя экспресс-тестов и университут будет закупать тесты. К середине января должны справиться. Ребята с медотводом смогут проходить экспресс-тесты» – заключил он.