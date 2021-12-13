На YouTube-канале ПАИ вышел первый выпуск видеоподкаста «В спорте - Валера»

17:04, 13 декабря 2021, ПАИ

Пилотный выпуск «В спорте - Валера» посвящен автогонкам. Спортивный редактор Валера Гусев сел за руль болида, точнее карта, чтобы на себе испытать эмоции от кольцевых гонок. «Мы снимали видео накануне величайшей битвы - финального этапа Формулы-1 в Абу-Даби, где за титул должны были сразиться Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон», - сообщил Валерий Гусев.

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