Стали известны победители областного этапа «Президентских состязаний»

17:24, 16 мая 2025, ПАИ

Первое место на областном этапе «Президентских состязаний» в общем зачёте среди городских школ заняла команда лицея № 11 из Великих Лук, рассказали ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области







Второе место среди школ занял псковский лицей «Развитие», а третье – Островская гимназия. Среди сельских школ лучшими стали ученики Полонской школы (филиал Порховской школы № 1). Серебро – у команды Булынинской школы Великолукского района, а бронза – у Изборского лицея Печорского района.

В личном многоборье среди девочек золото завоевала Анна Милевская из Островского района, серебро – Виктория Карева из Пскова, бронзу – Владислава Ершова из Великих Лук. Среди мальчиков первым стал Владислав Рябов из Пскова, вторым – Игорь Ковеньков из Великих Лук, третьим – Савелий Федоренко из Невеля. Финал соревнований для пятиклассников прошёл в Пушкинских Горах, собрав свыше 130 юных спортсменов из 13 команд.

Победители из городских и сельских школ в сентябре отправятся на всероссийский этап состязаний в детский центр «Орлёнок».

«Президентские состязания» для пятиклассников призваны укреплять здоровье, находить юные таланты, привлекать детей к спорту и воспитывать гармоничных личностей, отметили в пресс-службе.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».