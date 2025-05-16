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Спорт

Первый этап Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу пройдёт 31 мая

Первый этап Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу пройдёт в Стругах Красных 31 мая, сообщили ПАИ в региональной федерации лыжных гонок.

Фото: Федерация лыжных гонок Псковской области

В рамках первого этапа для спортсменов запланирован кросс. На втором, который пройдёт в Себеже 14 июня, также будет кросс. Лыжероллерные состязания стартуют 28 июня на третьем этапе в Великих Луках и продолжатся в Острове 5 июля. Завершится Кубок Псковской области на пятом этапе по кроссу в Печорах 2 августа.

Следующий этап, который пройдёт в Себежском районе, – открытое первенство на призы национального парка «Себежский».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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