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Спорт

Гребцы из Пскова и Дедовичей участвуют в «Майской регате» в Великом Новгороде

Гребцы из Пскова и Дедовичей принимают участие во всероссийских соревнованиях «Майская регата», которые стартовали сегодня, 16 мая, в Великом Новгороде. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации гребного спорта Псковской области Константин Чижов.

  • Гребцы из Пскова и Дедовичей участвуют в «Майской регате» в Великом Новгороде
    Фото: спортшкола «Ника»
  • Гребцы из Пскова и Дедовичей участвуют в «Майской регате» в Великом Новгороде
    Фото: спортшкола «Ника»
  • Гребцы из Пскова и Дедовичей участвуют в «Майской регате» в Великом Новгороде
    Фото: спортшкола «Ника»
  • Гребцы из Пскова и Дедовичей участвуют в «Майской регате» в Великом Новгороде
    Фото: спортшкола «Ника»
  • Гребцы из Пскова и Дедовичей участвуют в «Майской регате» в Великом Новгороде
    Фото: спортшкола «Ника»
  • Гребцы из Пскова и Дедовичей участвуют в «Майской регате» в Великом Новгороде
    Фото: спортшкола «Ника»
  • Гребцы из Пскова и Дедовичей участвуют в «Майской регате» в Великом Новгороде
    Фото: спортшкола «Ника»
  • Гребцы из Пскова и Дедовичей участвуют в «Майской регате» в Великом Новгороде
    Фото: спортшкола «Ника»

За медали соревнований борются юноши и девушки в категориях до 19, до 17 и до 15 лет на дистанциях 1 000 и 2 000 метров из семи регионов России.

Псковскую область представляют около 20 спортсменов из Пскова и Дедовичей.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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