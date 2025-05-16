Гребцы из Пскова и Дедовичей участвуют в «Майской регате» в Великом Новгороде

17:11, 16 мая 2025, ПАИ

Гребцы из Пскова и Дедовичей принимают участие во всероссийских соревнованиях «Майская регата», которые стартовали сегодня, 16 мая, в Великом Новгороде. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации гребного спорта Псковской области Константин Чижов.



Фото: спортшкола «Ника»



Фото: спортшкола «Ника»



Фото: спортшкола «Ника»



Фото: спортшкола «Ника»



Фото: спортшкола «Ника»



Фото: спортшкола «Ника»



Фото: спортшкола «Ника»



Фото: спортшкола «Ника»















За медали соревнований борются юноши и девушки в категориях до 19, до 17 и до 15 лет на дистанциях 1 000 и 2 000 метров из семи регионов России.

Псковскую область представляют около 20 спортсменов из Пскова и Дедовичей.

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