Региональный этап проекта «Пилоты будущего» в рамках Кубка гонок дронов пройдёт в Пскове

13:49, 16 мая 2025, ПАИ

Региональный этап проекта «Пилоты будущего» в рамках Кубка гонок дронов Псковской области при участии «Движения первых» пройдёт в псковском торговом центре Fjord Plaza 18 мая. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил заместитель председателя регионального отделения «Движения первых» Иван Вертепа.

Мероприятие планируют открыть в 13:00. «Планируется человек 50 из Пскова, Невеля и Новоржева. По итогам регионального этапа победитель общего зачёта соревнований отправится в Татарстан или в Москву на всероссийский этап», – подчеркнул Иван Вертепа.

«Нужно пройти симулятор. Но мы сейчас пообщались с нашими пилотами и представителями фиджитал-спорта в Псковской области. Решили, чтобы участники ещё и на маленьких 75-граммовых дронах полетали. Направление очень сильно развивается. Молодёжь понимает, что в дальнейшем это будет одна из специальностей, которую можно будет освоить. Если в прошлом году, к примеру, некоторые участники «Зарницы» не могли даже взлететь, то в этом уже летают спокойно», – резюмировал Вертепа.

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