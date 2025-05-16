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Региональный этап проекта «Пилоты будущего» в рамках Кубка гонок дронов пройдёт в Пскове

Региональный этап проекта «Пилоты будущего» в рамках Кубка гонок дронов Псковской области при участии «Движения первых» пройдёт в псковском торговом центре Fjord Plaza 18 мая. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил заместитель председателя регионального отделения «Движения первых» Иван Вертепа.

Скриншот из группы газеты «Призыв» в соцсети «ВКонтакте»

Мероприятие планируют открыть в 13:00. «Планируется человек 50 из Пскова, Невеля и Новоржева. По итогам регионального этапа победитель общего зачёта соревнований отправится в Татарстан или в Москву на всероссийский этап», – подчеркнул Иван Вертепа.

«Нужно пройти симулятор. Но мы сейчас пообщались с нашими пилотами и представителями фиджитал-спорта в Псковской области. Решили, чтобы участники ещё и на маленьких 75-граммовых дронах полетали. Направление очень сильно развивается. Молодёжь понимает, что в дальнейшем это будет одна из специальностей, которую можно будет освоить. Если в прошлом году, к примеру, некоторые участники «Зарницы» не могли даже взлететь, то в этом уже летают спокойно», – резюмировал Вертепа.

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