Псковичи выиграли медали в первый день фестиваля равных возможностей «Завтра лето» в Ленинградской области

17:56, 16 мая 2025, ПАИ

Псковичи выиграли медали в первый день фестиваля равных возможностей «Завтра лето», который стартовал в Ленинградской области вчера, 15 мая. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Надежда».



Фото: спортшкола «Надежда»



Фото: спортшкола «Надежда»



Фото: спортшкола «Надежда»



Фото: спортшкола «Надежда»



Фото: спортшкола «Надежда»



Фото: спортшкола «Надежда»



Фото: спортшкола «Надежда»



Фото: спортшкола «Надежда»



Фото: спортшкола «Надежда»

















В состязаниях по адаптивному конному спорту участвуют четыре спортсмена из Псковской области.

В программе «Рабочая тропа» Любовь Дмитрачкова, Иван Пятериков и Константин Яунзе-Бирюков выиграли золото, а Сергей Иванов в первой категории взял бронзу.

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