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Спорт

Псковичи выиграли медали в первый день фестиваля равных возможностей «Завтра лето» в Ленинградской области

Псковичи выиграли медали в первый день фестиваля равных возможностей «Завтра лето», который стартовал в Ленинградской области вчера, 15 мая. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Надежда».

  • Псковичи выиграли медали в первый день фестиваля равных возможностей «Завтра лето» в Ленинградской области
    Фото: спортшкола «Надежда»
  • Псковичи выиграли медали в первый день фестиваля равных возможностей «Завтра лето» в Ленинградской области
    Фото: спортшкола «Надежда»
  • Псковичи выиграли медали в первый день фестиваля равных возможностей «Завтра лето» в Ленинградской области
    Фото: спортшкола «Надежда»
  • Псковичи выиграли медали в первый день фестиваля равных возможностей «Завтра лето» в Ленинградской области
    Фото: спортшкола «Надежда»
  • Псковичи выиграли медали в первый день фестиваля равных возможностей «Завтра лето» в Ленинградской области
    Фото: спортшкола «Надежда»
  • Псковичи выиграли медали в первый день фестиваля равных возможностей «Завтра лето» в Ленинградской области
    Фото: спортшкола «Надежда»
  • Псковичи выиграли медали в первый день фестиваля равных возможностей «Завтра лето» в Ленинградской области
    Фото: спортшкола «Надежда»
  • Псковичи выиграли медали в первый день фестиваля равных возможностей «Завтра лето» в Ленинградской области
    Фото: спортшкола «Надежда»
  • Псковичи выиграли медали в первый день фестиваля равных возможностей «Завтра лето» в Ленинградской области
    Фото: спортшкола «Надежда»

В состязаниях по адаптивному конному спорту участвуют четыре спортсмена из Псковской области.

В программе «Рабочая тропа» Любовь Дмитрачкова, Иван Пятериков и Константин Яунзе-Бирюков выиграли золото, а Сергей Иванов в первой категории взял бронзу.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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