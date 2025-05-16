Главный тренер «Космоса» из Долгопрудного извинился за нелицеприятные слова в адрес клуба «Луки-Энергия»

10:37, 16 мая 2025, ПАИ

Главный тренер клуба «Космос» из Долгопрудного Андрей Прошин принёс извинения за сказанное им на послематчевой пресс-конференции в адрес великолукской команды «Луки-Энергия» и «Торпедо-Владимир». Видео с извинениями опубликованы в телеграм-канале «Космоса».

После ничейного результата с новичком лиги «Череповцом» Прошин объявил, что если всё так и продолжится, то клубу придётся распрощаться с половиной команды. «Если они думают, что здесь у них плохо, пусть поедут в «Луки-Энергию» или во Владимир и посмотрят, как там играть», – добавил он.

«Я неправильно выразился. За это прошу прощения. Хотел бы пояснить, что я имел в виду. Я обращался к своим футболистам, которые у нас в основной массе молодые, живут в Москве с родителями. Жить с родителями под присмотром у себя дома – большой плюс. А то, что касается Великих Лук и Владимира, я имел в виду только расстояние. Им бы пришлось уехать из семьи, собственного дома и жить на съёмных квартирах, самим себя обеспечивать, а это не так просто. Я говорил про эти города только в контексте расстояния от собственного дома», – сказал он.

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