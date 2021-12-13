Активисты просят Павла Дурова остановить антипрививочную пропаганду в Telegram
Авторы проекта «Мракоборец» создали петицию в адрес основателя Telegram Павла Дурова с призывом усилить борьбу с распространением фейковой информации о пандемии коронавируса.
Основатели проекта обратил внимание на мессенджер Telegram, где активно ведут пропаганду множество антипрививочных сообществ. По их мнениию, антиваксерская пропаганда в онлайн-пространстве начала представлять настоящую опасность для жизней и здоровья людей. 8 декабря в Многофункциональном центре в Москве местный житель Сергей Глазов после просьбы администраторы надеть маску устроил расстрел «тех, кто верит в коронавирус». В результате погибли два человека, еще четверо пострадали, в их числе 10-летняя девочка.
«К сожалению, у них остаётся площадка, на которой они чувствуют себя особенно вольготно – это мессенджер Telegram. На портале change.org мы создали петицию – обращение к Павлу Дурову, и просим вас помочь с её подписанием и распространением. Мы уважаем точку зрения Павла Дурова на свободу слова, и сами являемся её сторонниками. Тем не менее, мы помним, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. В случае с темой вакцинации свобода одного человека заканчивается там, где начинается здоровье другого человека», - заявили авторы «Мракоборца».
Авторы петиции предлагают ввести в Тelegram простой и понятный механизм отправки жалоб на антиваксерскую пропаганду и ложную информацию о ковиде.
И. о. начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов подчеркнул, что бороться с фейками в интернете сейчас особенно важно.
«Общество находится в социальном напряжении. Многие устали, напуганы новым штаммом коронавируса. И сейчас особенно важно не посеять панику среди населения. Фейки, пранки зачастую приводят к печальным последствиям. И наша задача – максимально уберечь жителей страны от этого. Считаю, что с такими вещами в интернете обязательно нужно бороться», - отметил Виталий Рахманов.
«Мркаборец» уже заблокировал несколько наиболее агрессивных сообществ, распространяющих антипрививочную пропаганду. В том числе «Яндекс. Диск» и Youtube-канал Марии Шукшиной.
Подписать петицию можно здесь.
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