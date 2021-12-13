В Псковской области молодежь стала чаще болеть коронавирусом

16:41, 13 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области молодежь стала чаще болеть коронавирусом. Об этом заявил главный врач учреждения Геннадий Шершнев в прямом эфире в Telegram-канале вуза.

Он отметил, что вирус мутировал, и на 45-й неделе зафиксирован рост заболевших в возрасте 18-20 лет на 18%. По словам специалиста, это огромные цифры, и рост продолжается. Он отметил, что вирус легче протекает, летальность ниже, но вакцинироваться молодым людям всё равно нужно. Геннадий Шершнев добавил, что если в конце декабря запустят вакцину «Спутник М», будут прививать и подростков 14-18 лет.

Он рассказал, что в пункте вакцинации на базе ПсковГУ с момента его открытия привили почти 600 человек. В среднем ежедневно приходят на вакцинацию 6-10 человек (первая вакцина).