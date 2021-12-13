Одна из родившихся у шестнадцатилетней сироты девочек скончалась

13:25, 13 декабря 2021, ПАИ

Одна из родившихся у шестнадцатилетней сироты малышек скончалась. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в своём Instagram-аккаунте.

10 декабря в Псковском перинатальном центре родились две девочки весом 490 и 1100 граммов. Родственники роженицы обратились к Наталии Соколовой с просьбой о крещении девочек. Протоиерей Андрей (Вахрушев) покрестил малышек, однако одна из них, в крещении Ксения, через час скончалась.

Её сестра Анна на данный момент находится под наблюдением врачей.