Одна из родившихся у шестнадцатилетней сироты девочек скончалась
Одна из родившихся у шестнадцатилетней сироты малышек скончалась. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в своём Instagram-аккаунте.
10 декабря в Псковском перинатальном центре родились две девочки весом 490 и 1100 граммов. Родственники роженицы обратились к Наталии Соколовой с просьбой о крещении девочек. Протоиерей Андрей (Вахрушев) покрестил малышек, однако одна из них, в крещении Ксения, через час скончалась.
Её сестра Анна на данный момент находится под наблюдением врачей.
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