Как правильно проходить повороты на трассе, рассказал тренер по картингу
Повороты, «шпильки», на гоночной трассе следует проходить по геометрическому апексу, при этом необходимо заранее выбрать точку торможения. Как это сделать, спортивному редактору ПАИ Валерию Гусеву рассказал тренер картинг-клуба Pit-Stop Игорь Федотов. По его словам, правильному прохождению поворотов учат начинающих спортсменов и от того, насколько правильно гонщик входит в повороты и выходит из них, зависит время на круге.
Добавим, ранее на YouTube-канале ПАИ вышел первый выпуск видеоподкаста «В спорте – Валера». В нём спортивный редактор и тренер по картингу устроили косплей «Формулы-1».
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