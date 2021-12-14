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Чем могут быть спровоцированы преждевременные роды, рассказал псковский врач

Преждевременные роды могут быть спровоцированы целым рядом различных заболеваний. Об этом Псковскому агентству информации рассказал руководитель Псковского перинатального центра Николай Красиков.

Причиной преждевременных родов может послужить предродовой разрыв плодных оболочек, аномалия плода или плаценты, патология матки, пиелонефрит, хориоамнионит или другая восходящая внутриутробная инфекция, обычно из-за стрептококков группы B.

Кроме того, причиной преждевременных родов может стать многоплодная беременность и некоторые заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП).

Что касается влияния на преждевременные роды вредных привычек и прочих подобных факторов, Николай Красиков отметил, что их влияние слабо доказано. «Однако внешние причины могут приводить к неблагополучному течению беременности, приводящему к необходимости досрочного родоразрешения», – пояснил руководитель медучреждения. 

За 11 месяцев 2021 года в Псковской области родились 330 недоношенных детей, порядка 74% недоношенных детей в 2021 году было рождено именно в Псковском перинатальном центре.

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