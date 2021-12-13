23 декабря на YouTube-канале подведут итоги всероссийской акции «Моё детство — война. 2021»

18:14, 13 декабря 2021, ПАИ

23 декабря в 12:00 в прямом эфире на YouTube-канале состоится подведение итогов всероссийской акции «Моё детство — война. 2021». Об этом сообщает пресс-служба администрации Псковской области. Будут названы лучшие волонтёры по сохранению воспоминаний детей войны. Жителей Псковской области — педагогов, работников культуры и их воспитанников — приглашают принять участие в мероприятии. Они смогут стать участниками тематической онлайн-олимпиады.

«Более 600 новых видеовоспоминаний детей войны стали частью уникального архива. Имена победителей проводимых в рамках акции конкурсов среди педагогов и медиаволонтёров будут объявлены 23 декабря», — рассказал руководитель оргкомитета акции, член Общественной палаты Российской Федерации Леонид Шафиров.

Старт акции был дан в год юбилея Великой Победы — в 2020 году. Акция проводилась в рамках плана мероприятий Года памяти и славы, утверждённого руководителем Администрации Президента Российской Федерации Антоном Вайно, при поддержке членов Общественной палаты Российской Федерации, региональных и муниципальных общественных палат.

За полтора года создан уникальный архив видеовоспоминаний более трёх тысяч россиян, детство которых пришлось на годы Великой Отечественной войны.

Эти видеовоспоминания уже посмотрели более 250 тысяч человек.

С созданными волонтёрами акции работами можно ознакомиться по ссылке.

Окончательные итоги проведения акции в 2021 году и имена победителей конкурсов будут объявлены 23 декабря в ходе онлайн-мероприятия.

Кроме того, в программе:

олимпиада, посвящённая детям войны:

– историческим событиям, нашедшим своё отражение в видеовоспоминаниях детей войны,

– отображению судеб детей войны в литературе и искусстве,

– выдающимся деятелям культуры, относящимся к категории детей войны,

онлайн-голосование за лучшие конкурсные работы, на основании которого будут определены три победителя конкурса зрительских симпатий,

розыгрыш призов среди самых активных зрителей трансляции.

К участию приглашаются сотрудники организаций образования и культуры, члены общественных палат и советов, представители научного сообщества, НКО и коммерческих организаций, краеведы, руководители школьных и краеведческих музеев, представители СМИ.

Ссылка на предстоящую трансляцию.

Регистрация на участие в онлайн-мероприятии для получения сертификата.