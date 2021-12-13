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В Госдуме сняли с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте

В Госдуме предложили снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте. Фото: Госдума РФ

Совет Государственной Думы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте, сообщил в Telegram-канале Вячеслав Володин.

«Сегодня на заседании Совета Думы комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры предложил снять с рассмотрения законопроект № 17358-8 о внесении изменений в Воздушный кодекс и в Устав железнодорожного транспорта. Единогласно поддержали это предложение», — написал председатель ГД.

«Президент Владимир Путин подчёркивал, что опрометчивые решения, которые ограничивают права наших граждан и создают дополнительные проблемы для людей, недопустимы. Из этого исходили при обсуждении вопроса», — отметил он.

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