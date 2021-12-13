В Госдуме сняли с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте

19:31, 13 декабря 2021, ПАИ

Совет Государственной Думы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте, сообщил в Telegram-канале Вячеслав Володин.

«Сегодня на заседании Совета Думы комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры предложил снять с рассмотрения законопроект № 17358-8 о внесении изменений в Воздушный кодекс и в Устав железнодорожного транспорта. Единогласно поддержали это предложение», — написал председатель ГД.

«Президент Владимир Путин подчёркивал, что опрометчивые решения, которые ограничивают права наших граждан и создают дополнительные проблемы для людей, недопустимы. Из этого исходили при обсуждении вопроса», — отметил он.