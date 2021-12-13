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Культура

В Москве умер создатель фильма «Асса», кинорежиссёр Сергей Соловьёв

Кинорежиссёр Сергей Соловьёв не дожил до 78 лет. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Global Look Press

В Москве скончался кинорежиссёр Сергей Соловьёв. Создатель фильмов не дожил до 78 лет. Причину смерти пока не называют. Об этом сообщили Telegram-канал «112» и телеканал РЕН ТВ.

В начале года некоторые издания писали, что Соловьёв находился в реанимации. Однако позже его бывшая жена, актриса Татьяна Друбич, опровергла эту информацию. По её словам, он лежал в больнице по «пустяковой причине».

Сергей Соловьёв — советский и российский кинорежиссёр, ценарист, кинопродюсер, педагог, лауреат премии Ленинского комсомола (1975) и Государственной премии СССР (1977), народный артист РФ (1993). 

Он работал над такими фильмами, как «Асса», «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Нежный возраст», «Анна Каренина», «Сто дней после детства» и «Мелодии белой ночи». 

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