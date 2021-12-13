В Москве умер создатель фильма «Асса», кинорежиссёр Сергей Соловьёв

19:45, 13 декабря 2021, ПАИ

В Москве скончался кинорежиссёр Сергей Соловьёв. Создатель фильмов не дожил до 78 лет. Причину смерти пока не называют. Об этом сообщили Telegram-канал «112» и телеканал РЕН ТВ.

В начале года некоторые издания писали, что Соловьёв находился в реанимации. Однако позже его бывшая жена, актриса Татьяна Друбич, опровергла эту информацию. По её словам, он лежал в больнице по «пустяковой причине».

Сергей Соловьёв — советский и российский кинорежиссёр, ценарист, кинопродюсер, педагог, лауреат премии Ленинского комсомола (1975) и Государственной премии СССР (1977), народный артист РФ (1993).

Он работал над такими фильмами, как «Асса», «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Нежный возраст», «Анна Каренина», «Сто дней после детства» и «Мелодии белой ночи».