Первое и третье места заняли псковские гимнастки на спортивном фестивале в Белгороде

20:10, 13 декабря 2021, ПАИ

Две псковички успешно выступили в Белгороде на II Всероссийском фестивале чемпионов ВФСК «Готов к труду и обороне». Об этом сообщает Telegram-канал «Псковоблспорт».

Ангелина Виткина заняла первое место в VIII ступени, выполняя наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье, её результат – 36 см. Установленный рекорд будет внесён в памятную «Книгу рекордов ГТО».

Мария Ахмедова заняла третье место в VI ступени в аналогичном виде комплекса, её результат – 34 см.