Первое и третье места заняли псковские гимнастки на спортивном фестивале в Белгороде
Две псковички успешно выступили в Белгороде на II Всероссийском фестивале чемпионов ВФСК «Готов к труду и обороне». Об этом сообщает Telegram-канал «Псковоблспорт».
Ангелина Виткина заняла первое место в VIII ступени, выполняя наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье, её результат – 36 см. Установленный рекорд будет внесён в памятную «Книгу рекордов ГТО».
Мария Ахмедова заняла третье место в VI ступени в аналогичном виде комплекса, её результат – 34 см.
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Первое и третье места заняли псковские гимнастки на спортивном фестивале в Белгороде
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